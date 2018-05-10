Мэй подтвердила позицию Великобритании по ядерной сделке с Ираном 

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Великобритания и ее европейские партнеры твердо привержены выполнению своих обязательств в рамках сделки по иранской ядерной программе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй по итогам ее телефонного разговора с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Премьер-министр подтвердила нашу позицию по иранской ядерной сделке, отметив, что мы и наши европейские партнеры по-прежнему твердо привержены обеспечению соблюдения этого соглашения как наилучшего способа предотвратить разработку Ираном ядерного оружия", — сказал пресс-секретарь британского премьера.
Кроме того, Мэй осудила ракетную атаку Ирана против израильских сил на Голанах, заявив о «поддержке права Израиля защищаться от иранской агрессии». Стороны также призвали Россию «использовать свое влияние в Сирии для предотвращения дальнейших иранских атак». «Они согласились, что для международного сообщества крайне важно продолжать совместную работу по противодействию дестабилизирующей региональной активности Ирана», — говорится в распространенном коммюнике.