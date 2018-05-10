За что убили чемпиона по шашкам из СССР Андриса Андрейко

Андрис Андрейко отличался не только высокой скоростью в игре и незаурядным мышлением, но и прямо-таки мистической интуицией. Благодаря этим качествам, он 8 раз становился чемпионом Союза и 3 раза — чемпионом мира. Неизвестно, сколько еще титулов завоевал бы гроссмейстер, если бы его не убили.

Успех

Андрис Георгиевич Андрейко появился на свет в 1942 году, в суровое военное время. Всю жизнь он провел в столице родной Латвии Риге . Андрис не слишком любил посещать школу, которую, кстати, закончил только в 1961 году, зато в 14 лет страстно увлекся шашками. Уже через 3 года он взял первый приз на чемпионате СССР по международным шашкам среди юниоров. В 20 лет Андрейко уже был международным мастером, а в 24 — гроссмейстером.

В 60-70-х годах прошлого столетия шашки в СССР были довольно популярным видом спорта. Поэтому именно это время ознаменовалось появлением настоящих шашечных асов. Одним из них был Исер Куперман. Именно с Куперманом сражался Андрейко на своем первом чемпионате мира в 1968 году. Тогда опыт победил молодость. Однако после Андрис Андрейко 2 раза обыграл прославленного Купермана, по праву завладев почетным титулом чемпиона мира.

Падение

Шашки стали жизнью Андриса Андрейко. Он был буквально одержим игрой. Андрис был очень требователен к себе и терпеть не мог проигрывать. Наверное, именно поэтому череда поражений, последовавших за чередой побед, стала для гроссмейстера невероятным по силе ударом.

Несмотря на то, что Андрейко благодаря своему таланту был довольно обеспеченным человеком, а за успехи на спортивном поприще власти даже подарили ему отдельную благоустроенную квартиру в Риге, Андрис не чувствовал себя счастливым. Он пристрастился к спиртному и даже порой приглашал к себе домой абсолютно случайных собутыльников. Так случилось и в тот роковой весенний день.

Убийство

10 марта 1976 года в одном из питейных заведений Риги Андрейко познакомился с неким Игорем Васениным. Андрис позвал нового знакомого в гости, тот с радостью согласился. Конечно, захватили с собой и алкоголь. Дома еще выпили. В какой-то момент Андрейко от изрядного количества принятого спиртного отключился. Но Васенин оказался более стойким.

Воспользовавшись тем, что собутыльник уснул, Васенин принялся осматривать апартаменты. Несмотря на то, что хозяин злоупотреблял увеселительными напитками, в квартире имелось множество достаточно дорогих вещей и импортной бытовой техники. Обнаружил Васенин и награды Андрейко, и денежные средства.

Осознав, что ему улыбнулась удача, Игорь Васенин принял решение завладеть приглянувшимся ему имуществом, а перед этим убрать главного свидетеля Андриса Андрейко. Гость взял утюг, обмотал его в полотенце и несколько раз ударил им по голове радушного хозяина.

Погрузив награбленное в сумку, Васенин вышел из дома и хотел было уехать на такси, но водитель не взял перепачканного в крови пассажира. Убийца добрался до вокзала на общественном транспорте. Оттуда он планировал отправиться в другой город. Но, узнав от родственников, что его уже ищут, Васенин сам явился в милицию. За совершенное преступление ему дали 15 лет.