Концерт‐реквием к 100‐летию гибели Романовых пройдет в Москве 

В Колонном зале Дома союзов в Москве 15 мая состоится благотворительный концерт‐реквием, посвященный 100‐летию гибели царской династии Романовых. Об этом сообщил сайт РЕН‐ТВ.
В программе концерта выступят Московский Синодальный хор, народная артистка РСФСР Валентина Талызина, актер и режиссер Юрий Горин, актеры Александр Дзюба, Павел Новиков и другие именитые артисты. Одно из отделений полностью посвящено жизнеописанию и подвигам святой преподобной мученицы Елизаветы, тети последнего российского императора — Николая II.
Концерт-реквием войдет в программу мероприятий VI ежегодного Международного общественного форума «Елисаветинское наследие сегодня. Маршрут памяти императорской семьи». Организатором форума стал фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке правительства Москвы.
XII Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 19 мая. В этот день музеи, галереи и выставочные залы будут работать дольше. Некоторые даже до самого утра. Тема мероприятия в 2018 году — «Шедевры из запасников». В Москве бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок.