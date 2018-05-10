Концерт‐реквием к 100‐летию гибели Романовых пройдет в Москве

В Колонном зале Дома союзов в Москве 15 мая состоится благотворительный концерт‐реквием, посвященный 100‐летию гибели царской династии Романовых. Об этом сообщил сайт РЕН‐ТВ.

Концерт-реквием войдет в программу мероприятий VI ежегодного Международного общественного форума «Елисаветинское наследие сегодня. Маршрут памяти императорской семьи». Организатором форума стал фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке правительства Москвы

XII Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 19 мая. В этот день музеи, галереи и выставочные залы будут работать дольше. Некоторые даже до самого утра. Тема мероприятия в 2018 году — «Шедевры из запасников». В Москве бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок.