В Китае начнут наказывать за негативные высказывания о героях страны 

«Все члены общества должны почитать героев и мучеников, учиться у них и заботиться, чтобы память о них не была омрачена», сказано в новом законе. Как отметил эксперт Сообщества юристов КНР и профессор права китайского университета Минзу Сон Вэнчжао, омрачение памяти национальных героев означает подрыв национального духа, который воплощен в этих героях. Также он подчеркнул, что государство несет ответственность за защиту памяти героев и мучеников. Согласно новому закону, потомки героев и мучеников могут подавать иски против оскорбления их предков. От интернет-провайдеров и операторов сотовых сетей теперь требуется максимально быстро «обрабатывать» и пресекать негативную информацию, распространяемую о героях, а критику, обнародованную за рубежом, блокировать на входе в китайское информпространство.
Кроме того, новый закон обязывает поддерживать в достойном состоянии мемориалы, посвященные героям и мученикам, а в школьных учебниках должны быть разделы, посвященные этим людям. Фильмы, теле— и радиопередачи, очерняющие память героев, должны быстро попадать под запрет. Отдельной строкой в законе прописан запрет «восхвалять захватчиков» — это может привести даже к уголовному наказанию. Речь идет о случаях вроде тех, когда молодые люди, граждане КНР, сфотографировались в японской военной форме времен Второй мировой и распространяли снимки в интернете.
На сегодня в КНР насчитывается порядка 20 миллионов героев и мучеников, начиная с середины XIX века, когда Китайская империя была оккупирована британцами, сообщил вице-председатель конституционного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Ху Кемин. Большая часть из них неизвестна поименно, они фигурируют в массе. Но наряду с безвестными героями есть и те, чьи имена известны всему Китаю, как, например, 19-летний китайский солдат Дун Цуньжуй, подорвавший себя гранатой, чтобы уничтожить гоминдановский бункер в ходе гражданской войны 1927-50 годов. Другим образцом героя считается Лэй Фэн — солдат, образец альтруизма и верности коммунистическим идеалам, все свободное время помогавший людям и погибший в возрасте 21 года в результате травмы. После смерти товарищи нашли дневник Лэя, в котором тот на каждой странице благодарил партию и правительство. И хотя многие считают Лэя собирательным пропагандистским образом, он также остается в пантеоне героев КНР.