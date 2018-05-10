В Китае начнут наказывать за негативные высказывания о героях страны

«Все члены общества должны почитать героев и мучеников, учиться у них и заботиться, чтобы память о них не была омрачена», сказано в новом законе. Как отметил эксперт Сообщества юристов КНР и профессор права китайского университета Минзу Сон Вэнчжао, омрачение памяти национальных героев означает подрыв национального духа, который воплощен в этих героях. Также он подчеркнул, что государство несет ответственность за защиту памяти героев и мучеников. Согласно новому закону, потомки героев и мучеников могут подавать иски против оскорбления их предков. От интернет-провайдеров и операторов сотовых сетей теперь требуется максимально быстро «обрабатывать» и пресекать негативную информацию, распространяемую о героях, а критику, обнародованную за рубежом, блокировать на входе в китайское информпространство.

Кроме того, новый закон обязывает поддерживать в достойном состоянии мемориалы, посвященные героям и мученикам, а в школьных учебниках должны быть разделы, посвященные этим людям. Фильмы, теле— и радиопередачи, очерняющие память героев, должны быстро попадать под запрет. Отдельной строкой в законе прописан запрет «восхвалять захватчиков» — это может привести даже к уголовному наказанию. Речь идет о случаях вроде тех, когда молодые люди, граждане КНР, сфотографировались в японской военной форме времен Второй мировой и распространяли снимки в интернете.