Ветеран Анатолий Терехов высадил более трех тысяч кедров в память о погибших товарищах

Сегодня в парке на Северном берегу Строгинской поймы ветеран Великой Отечественной войны, кемеровчанин Анатолий Михайлович Терехов посадил саженцы кедров в честь своих родственников и однополчан, погибших в годы войны.

Высадкой деревьев Анатолий Михайлович занимается уже почти 36 лет. За это время в местах боевой славы он посадил уже более трех тысяч кедров, саженцы которых он приобрел за собственные средства.

— То, что я пережил на войне постоянно со мной, — говорит Анатолий Михайлович. — Я всегда об этом помню, всегда езжу к мемориалам, по местам боевой славы. Мне кажется, так я увековечиваю память наших солдат, павших в Великой Отечественной войне.

В Строгино, Анатолий Терехов сажает кедры с 2010 года. В этот раз помочь ветерану с высадкой приехали сотрудники «Мосприроды», кадеты из школы №1619 и представители управы района Строгино. От Департамента природопользования и охраны окружающей среды Анатолию Михайловичу вручили благодарность за неоценимый вклад в экологическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

— Хочу поздравить вас с праздником Победы, выразить вам слова благодарности от всего нашего поколения и пожелать крепкого здоровья. От Департамента мы приносим вам благодарность за создание настоящего природно-исторического памятника. Желаем вам здоровья и долгих лет жизни, — рассказал глава Дирекции природно-исторического парка «Москворецкий» Виктор Елесеев.

Анатолию Михайловичу 82. А он ловко управляется с лопатой, высаживает деревца быстрее молодежи, кажется — не чувствует усталости. Во время работы еще и поговорить с молодежью успевает, дать советы, как правильно высаживать деревья, как ухаживать за ними.

Очень трогательная история. Каждый год ветеран и заслуженный шахтер из Кемерова Анатолий Терехов высаживает в местах воинской славы кедры. Это память о его погибших родственниках и однополчанах. За тридцать лет он купил на свои средства больше трех тысяч саженцев. pic.twitter.com/YLAH0WRGpd

— Кедры нужно сажать по три штуки рядом. Так они растут по принципу соревновательности. Каждый из саженцев будет тянуться за другими, чтобы опередить их в росте. Это хорошо еще и в случае, если какой-то из них погибнет. Природа требует настойчивости, и мы ей в этом помогаем, — говорит ветеран. Вместе с кадетами ветеран приготовил особую «болтушку» — своеобразное удобрение из воды и земли, в которой кедры росли у себя на родине. Корень саженца перед посадкой обязательно нужно обмакнуть в этой болтушке. По словам Анатолия Терехова, так дерево сможет прижиться и не погибнуть.

Саженец необходимо плотно присыпать землей, обильно полить водой и обнести ограждением. А после посадки нужно следить за тем, чтобы вокруг кедра не росла трава. Правильно посаженое дерево, как утверждает ветеран, сможет прожить до 500 лет.

— Даже если кедр 200 лет простоит — это уже будет хорошо. Так спустя много лет люди, которые увидят здесь эти кедры, вспомнят о тех, кто пал в той войне, — говорит Анатолий Михайлович.

Сегодня на «Кедровом поле памяти» ветеран посадил 15 саженцев. На этом он не остановится — уже вечером он отправится дальше, в Волгоград , чтобы продолжить традицию посадок. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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