В Северном Тушине научат решать речевые конфликты

В Северном Тушине во вторник, 22 мая, пройдет бесплатная лекция на тему «Речевая самооборона».

— Конфликты разрушают отношения — как личные, так и деловые. Научиться выходить из сложных ситуаций грамотно — это сложная, но выполнимая задача. Следуя простому алгоритму амортизации конфликта, можно в любой ситуации сохранить свою репутацию и найти эффективное решение возникшей проблемы. Мы рассмотрим приемы рационального, конструктивного выхода из внезапного речевого конфликта. Участники познакомятся с эффективными приемами вербальной самообороны, — сообщили в пресс-службе филиала «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи населению.

Начало в 19.00. Вход свободный по предварительной записи. Количество мест ограничено. Записаться на лекцию и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (495) 944-45-04. Адрес проведения: улица Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1.