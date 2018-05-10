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Капитан «Шахтера»: Фред едет в Манчестер»
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Капитан «Шахтера»: Фред едет в Манчестер» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил, что бразилький полузащитник Фред ближайшим летом перейдет в один из манчестерских клубов. Однако, хорват не сообщил, будет это «Сити» или «Юнайтед».
”Фред теперь едет в Манчестер. Не знаю, в «Сити» или «Юнайтед». Поглядим”, — сообщил Срна в соцсетях.
”Манчестер Сити” давно следит за Фредом и видит в нем замену 33-летнему Фернандиньо. В «МЮ» Фреда хотят купить на смену завершающему карьеру Майклу Каррику и Маруану Феллайни, который может покинуть клуб.
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