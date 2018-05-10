Капитан «Шахтера»: Фред едет в Манчестер»

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна подтвердил, что бразилький полузащитник Фред ближайшим летом перейдет в один из манчестерских клубов. Однако, хорват не сообщил, будет это «Сити» или «Юнайтед».

”Фред теперь едет в Манчестер. Не знаю, в «Сити» или «Юнайтед». Поглядим”, — сообщил Срна в соцсетях.

”Манчестер Сити” давно следит за Фредом и видит в нем замену 33-летнему Фернандиньо. В «МЮ» Фреда хотят купить на смену завершающему карьеру Майклу Каррику и Маруану Феллайни, который может покинуть клуб.