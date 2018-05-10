«Папина дочка» Мирослава Карпович напугала поклонников чрезмерной худобой

В октябре прошлого года самой маленькой актрисе из сериала «Папины дочки» Кате Старшовой исполнилось 16 лет. Девушка завершила свою актерскую карьеру вскоре после окончания съемок этого проекта и теперь хочет связать свою будущую профессию с медициной. В это время самая старшая «папина дочка» Мирослава Карпович развивает модельную карьеру и уже два года не принимает участия в новых кинопроектах.

Не так давно она сменила имидж и стала неузнаваемой. Теперь 31-летняя Мирослава блондинка с короткой стрижкой. На днях она приняла участие в новой фотосессии и несколько снимков опубликовала на своей странице в соцсети. В кадре модель позирует в черном облегающем платье. Ее волосы уложены в легкие кудри. Образ завершает естественный макияж. Одни поклонники восхитились неземной красотой девушки, а другие были напуганы ее излишней худобой.

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Оказалось, что причиной потери килограммов стала травма руки. Месяц назад Карпович сломала руку, когда ездила на гастроли на Ямал. Из-за травмы актрисе пришлось сделать перерыв в спорте, и мышцы, создающие прежде рельеф бицепса, уменьшились. Поклонники надеются, что скоро Мирослава окончательно выздоровеет. Однако по неизвестной причине она еще не сняла гипс, хотя обычно от него избавляются через 3-4 недели после наложения.

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