В Киеве в здании Апелляционного суда нашли муляж взрывного устройства

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости . Пресс-служба украинской полиции завила в четверг, что в ходе проверки информации о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве, правоохранители обнаружили муляж.

В сообщении пресс-службы говорится, что ранее в четверг поступила информация о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве. Правоохранители выехали на место для проведения обследования здания и прилегающей территории.

"В результате обследования административного здания судебного учреждения и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона", — говорится в сообщении на сайте полиции.

По данным правоохранителей, во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей.