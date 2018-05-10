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В Киеве в здании Апелляционного суда нашли муляж взрывного устройства
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В Киеве в здании Апелляционного суда нашли муляж взрывного устройства 

РИА Новости 31 минуту назад
КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Пресс-служба украинской полиции завила в четверг, что в ходе проверки информации о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве, правоохранители обнаружили муляж.
В сообщении пресс-службы говорится, что ранее в четверг поступила информация о заложенной взрывчатке в Апелляционном суде в Киеве. Правоохранители выехали на место для проведения обследования здания и прилегающей территории.
"В результате обследования административного здания судебного учреждения и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона", — говорится в сообщении на сайте полиции.
По данным правоохранителей, во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей.
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