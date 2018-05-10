Известный рэпер угодил в больницу после выступления в Нижнем Новгороде 

Российский автор-исполнитель, режиссёр и дизайнер из Москвы Жак Энтони оказался в больнице после выступления в Нижнем Новгороде.
Концерт проходил 8 мая в клубе «Премио». По возвращению в Москву артисту пришлось вызвать скорую помощь из-за сильного недомогания. Рэпер был госпитализирован в больницу. Сейчас он проходит обследование.
«Пока что он находится под наблюдением врачей, и мы не понимаем, насколько долго он там пробудет. Думаем, тут сказалось и общее состояние организма, и переутомление, и незалеченные болячки», — говорят представители рэпера.
Судя по официальной страничке в социальной сети, все ближайшие концерты Жака Энтони отменены.
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