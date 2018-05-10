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Как наказан бизнесмен, прикинувшийся мёртвым, чтобы не выполнять заказы?
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Как наказан бизнесмен, прикинувшийся мёртвым, чтобы не выполнять заказы? 

АиФ Ростов 31 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Ходят слухи, что один из донских бизнесменов прикинулся покойником, чтобы обмануть клиентов. Ростов-папа рулит?
Отвечает пресс-секретарь прокуратуры Рос­товской области Оксана Сухарева:
«На днях вступил в силу приговор ростовскому бизнесмену Аркадию Кшакевичу, который наверняка войдёт в криминальную историю города. Он обещал 39 клиентам изготовить и установить мемориальные памятники. Но, собрав восемь миллионов, браться за работу не спешил.
Когда люди, потерявшие близких, стали предъявлять претензии, сообразительный делец разослал им от имени друга по электронной почте письмо с собственным фото в гробу. Мол, Кшакевич внезапно разбился в автокатастрофе. Вместе с ним сгинули и деньги, и обязательства.
Ограбленные люди объединились и стали выяснять подробности. Таким образом, предприниматель отправился на скамью подсудимых. Сначала судья приговорил его к двум годам и трём месяцам лишения свободы, но потерпевшие добились пересмотра этого решения.
В итоге, апелляционная инстанция увеличила наказание почти вдвое, до четырёх лет и трёх месяцев лишения свободы».
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