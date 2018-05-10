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Пайетки, винил и атлас в новой коллекции Anouki
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Пайетки, винил и атлас в новой коллекции Anouki 

Harper’s Bazaar 33 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Модель и выпускница Marangoni Ануки Арешидзе основала свой бренд всего несколько лет назад и быстро завоевала сердца всех неравнодушных к пайеткам и нарочито девичьим силуэтам. Кажется, в новой осенне-зимней коллекции Ануки будут отплясывать на лучших вечеринках it-girls Москвы, Тбилиси и других модных столиц мира. На сей раз летние юбки с крупными пайетками дизайнер дополнила закрытыми белыми блузами. В холодный сезон Ануки предлагает не отказываться от цветочного принта и укрываться от ветра прозрачной курткой и тренчем с серебристой подкладкой. Бархатное платье цвета охры сочетается с обоими: можно и в театр, и на прогулку. А в пятницу наденьте на работу брючный костюм и просто добавьте вечером широкий чокер со стразами.
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