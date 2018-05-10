Хранящиеся в Trello учетные данные легко найти через Google

Исследователь в области безопасности Кушагра Патак (Kushagra Pathak) обнаружил серьезную проблему хранения учетных данных в документах Trello. Злоумышленник легко может получить такие данные, используя поиск Google

К открытым для доступа данным относятся имена пользователей и пароли, используемые для электронной почты и социальных сетей, а также более серьезные — учетные данные SSH и API-секреты для различных онлайн-сервисов, таких как Amazon Web Services.

Найти эти данные крайне легко, достаточно ввести в Google поисковой запрос вида:

inurl:https://trello.com AND intext:ssh AND intext:password

Пример: https://www.google.com/search?q=site:trello.com+AND+intext:%40gmail%5C. c…

Удивительно, что эксперт столкнулся с тем, что некоторые организации используют публичные панели Trello для управления своими программами поиска багов. И это по-настоящему вызывает беспокойство, поскольку там содержатся списки еще нерешенных проблем безопасности.

Таким образом, злоумышленник может использовать эту информацию для взлома веб-сайта, либо проникновения в иную систему. Всего случаев, когда компании открывали свои данные для доступа извне, эксперт насчитал 40. После обнаружения специалист проинформировал затронутые стороны.

Однако многие еще не решили эту проблему, более того, никто не заплатил исследователю за информацию.

Более подробную информацию Патак опубликовал в своем блоге.