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РСА: меры по борьбе с мошенничеством в ОСАГО в РФ соответствуют мировым трендам
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РСА: меры по борьбе с мошенничеством в ОСАГО в РФ соответствуют мировым трендам 

Банки.ру 38 минут назад
Мошенничество в ОСАГО в России распространено больше, чем в Германии, а меры по борьбе с таким мошенничеством в РФ «вполне соответствуют европейской практике». К такому выводу пришли эксперты Российского союза страховщиков (РСА) по итогам рабочей встречи в Берлине с представителями Германского союза страховщиков (ГСС).
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Как сообщил старший эксперт и менеджер по борьбе со страховым мошенничеством ГСС Петер Холмстёль, доля «сомнительных случаев» ущерба в автостраховании в Германии оценивается примерно в 7,2% от всех выплат. При этом в России, по оценке РСА, до 30% выплат по ОСАГО достается мошенникам и недобросовестным автопосредникам.
В сообщении РСА подчеркивается: различие объясняется тем, что в Германии страховое мошенничество в основном носит частный характер, отсутствует специфичная для российского рынка проблема недобросовестных посредников-автоюристов. Законодательство Германии позволяет отсудить только сумму самого возмещения, а дополнительные штрафы для страховщиков при выплате по суду не превышают 0,1% от суммы спора.
«В целом меры по борьбе со страховым мошенничеством, предпринимаемые в РФ, соответствуют мировой практике. Но нам нужно прилагать больше усилий, так как из-за особенностей законодательства ситуация на нашем рынке осложняется наличием «прослойки» недобросовестных автоюристов, которая отсутствует в Европе. Кроме того, бюро страховых историй у нас существует только в автостраховании, а необходимо распространять эту систему на все виды страхования. И также мы отстаем от Европы с точки зрения структуры корпоративного управления: служба расследований страховых случаев в компании должна быть отделена о службы безопасности, а у нас это иногда одно и то же», — отметил исполнительный директор РСА Сергей Ефремов.
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