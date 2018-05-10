Очистка Windows: удаляем ненужные программы и остаточные файлы

Существует целый ряд программ, способных помочь в обнаружении ненужных файлов и очищении жесткого диска от цифрового балласта. Однако всегда находятся установочные компоненты программ под Windows, содержащие ошибки. Из-за этого их сложно или невозможно удалить полностью через Панель управления. В таком случае поможет только обращение к специальному программному обеспечению.

Ниже речь пойдет об удалении ненужных программ и файлов. Читайте также: Очистка Windows: избавляемся от системного мусора

Очистка Windows: удаляем интернет-мусор Удаление установочных компонентов без остатка Одним из решений является Uninstaller от IObit. При установке выберите пункт «Custom Install», нажмите на кнопку «Install» и затем решите, нужно ли вам дополнение «Advanced SystemCare». Запустите собственно установку нажатием на «Next». В завершение сообщите, хотите ли вы получать рассылку от разработчика, и закройте окно кликом по «Finish». IObit Uninstaller запустится автоматически и немедленно начнет изучать ваш компьютер на предмет установленных программ.

Поставьте флажки слева от каждого приложения, которое вы хотите удалить, а затем нажмите на кнопку «Удалить» в правом верхнем углу экрана. В ответ на это откроется диалоговое окно, в котором необходимо активировать опцию «Автоматически удалять остаточные файлы», а также при желании можно создать новую точку восстановления для большей надежности. Запустите очистку щелчком по «Удалить». В зависимости от удаляемого ПО могут появляться дополнительные окна, в которых необходимо подтвердить удаление. Нюансы в случае с SSD В отличие от магнитных дисков быстрые твердотельные накопители не подвергаются механическому износу. Однако чем дольше такой диск находится в использовании и чем интенсивнее он используется, тем медленнее он обрабатывает информацию. Причина заключается в том, что SSD при этом действительно стирает удаленные ранее файлы, чтобы использовать освободившиеся ячейки.

Функция TRIM автоматически регулирует это взаимодействие, но прежде требовались дополнительные инструменты. Одной команды достаточно, чтобы выяснить, действительно ли TRIM активна на вашей системе. Для этого откройте окно командной строки с правами администратора и введите «fsutil behavior query DisableDelete Notify».

Если после строчки «NTFS DisableDeleteNotify» ука­зано значение 0, все в порядке. Если же стоит 1, вручную активируйте TRIM командной «fsutil behavior set DisableDeleteNotify 0». После этого еще раз введите первую команду, чтобы проверить выполнение изменения. Вычисление «пожирателей» свободного места На следующем этапе нужно найти на жестком диске папки, содержащие множество тяжелых файлов. Воспользуйтесь для этой задачи легкой в обслуживании и понятной утилитой TreeSize Free. Установите ее и запустите от имени администратора. Программа автоматически начнет вычислять размер отдельных папок на ваших накопителях.

Чем больше места занимает папка, тем выше в списке она будет стоять. Проверьте все подозрительно большие директории и удалите из них ненужные файлы. Эту процедуру можно выполнить прямо из программы TreeSize Free.

Генеральная уборка дисков Программа Wise Disk Cleaner также просканирует жесткие диски в поисках остаточных и лишних файлов и выбросит их за борт. Кроме того, она при необходимости будет выполнять эту задачу регулярно и автоматически, избавив вас от беспокойств, что диск снова переполнится.

После запуска Wise Disk Cleaner вы можете выбрать типы файлов, которые программа должна удалить. Затем нажмите на кнопку «Сканировать», чтобы запустить анализ. Для избавления от ненужных файлов следует щелкнуть по кнопке «Очистка». После активации переключателя «Off» рядом с опцией «Запланировать» вы можете выбрать график автоматической очистки вашего компьютера от цифрового мусора. У ПК с предустановленными программами есть серьезнейший недостаток: они перегружены ПО, которое вам не нужно и которое иногда даже кишит уязвимостями. На помощь придет бесплат­ная утилита PC Decrapifier, распознающая большинство таких лишних добавок и удаляющих их при необходимости.

Управление крайне простое: запускаете утилиту и нажимаете на «Analyze». После сканирования можно выбрать мешающие приложения и легко удалить их нажатием на «Remove Selected». Розыск дубликатов файлов Не только крупные файлы, но и дубликаты являются винов­никами скоропостижной утраты свободного места на жестком диске. Решение проблемы предлагает AllDup. Эта программа для Windows ищет двойники файлов и удаляет их по одному нажатию кнопки. Управление на первый взгляд кажется немного запутанным, поскольку AllDup предлагает огромное количество конфигураций.

К примеру, при поиске дубликатов изображений и видео действуйте следующим образом: сначала на вкладке «Исходные папки» выделите все папки, в которых будет осуществляться поиск. Затем перейдите на вкладку «Метод поиска» и там в разделе «Критерии поиска» выберите только «Размер файла» и «Содержимое файла». После этого можно приступать к поиску дубликатов нажатием на кнопку «Поиск».

Результаты сортируются по размеру занимаемого пространства, которое можно освободить путем удаления дублей. Внимательно просмотрите список, чтобы случайно не стереть нужные вам файлы.

Устранение остаточных файлов антивирусов Переход с одного антивируса на другой может привести к возникновению проблем и ошибок, если предыдущий продукт не был удален полностью. Помочь обещает утилита Eset AV Remover, распознающая множество программ других разработчиков и удаляющая их без остатка. Это ПО портативное и не требует установки. Просто запустите его двойным щелчком и следуйте указаниями Мастера. На этой странице в разделе «List of Applications» вы найдете перечень программ, от которых Eset AV Remover может освободить жесткий диск. Какая версия Windows установлена на вашем компьютере? Windows 10 Windows 8.1 Windows Vista Windows XP У меня не Windows:P Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Windows 10: как изменить имя пользователя

Как запустить Windows 7 в режиме XP Фото: компании-производители, pixabay.com