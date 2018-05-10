Десантники устроили дебош в кафе «Валенок» в Костроме

Костроме проводится проверка по факту конфликта в кафе «Валенок» между военнослужащими 331 гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ и сотрудниками заведения.

В свою очередь источник агентства, знакомый с ситуацией, уточнил, что в конфликте приняли участие высокопоставленные военнослужащие полка.

«Врио командира полка и два его заместителя вступили в конфликт с сотрудниками кафе и другими посетителями, а после прибытия полиции и чоповцев вызвали антитеррористическое подразделение», — сообщил он.

В местных интернет-СМИ размещалась информация о конфликте военнослужащих и полицейских, однако впоследствии сообщения были удалены.

В настоящее время в Кострому направился заместитель командующего ВДВ для выяснения обстоятельств инцидента.