​Чичарито: «Фергюсон сыграл в моей карьере фундаментальную роль»

"Я был шокирован, услышав новости. Фергюсон сыграл фундаментальную роль в моей жизни и карьере. Он дал мне шанс сыграть в Европе, за одну из лучших команд в мире. Он мне как отец", — приводит слова Эрнандеса пресс-служба «Вест Хэма».

Чичарито выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2010 по 2015 год, после чего отправился покорять Бундеслигу в составе «Байера».