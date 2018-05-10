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​Чичарито: «Фергюсон сыграл в моей карьере фундаментальную роль»
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​Чичарито: «Фергюсон сыграл в моей карьере фундаментальную роль» 

Евро-футбол.Ру 39 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед", а ныне игрок «Вест Хэма» Хавьер Эрнендес, также известный как Чичарито, прокомментировал новости о состоянии сэра Алекса Фергюсона.
"Я был шокирован, услышав новости. Фергюсон сыграл фундаментальную роль в моей жизни и карьере. Он дал мне шанс сыграть в Европе, за одну из лучших команд в мире. Он мне как отец", — приводит слова Эрнандеса пресс-служба «Вест Хэма».
Чичарито выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2010 по 2015 год, после чего отправился покорять Бундеслигу в составе «Байера».
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