Ярмарка обмана. Чем на самом деле торгуют на сельхозрынках

В минувшие выходные корреспондент Sobesednik.ru сделал рейд по нескольким ярмаркам, где продается посадочный материал.

Вроде бы я человек опытный и в меру циничный, но в который раз поразился бессовестности большей части продавцов и какой-то запредельной легковерности покупателей.

Красивые фотошопные картинки манят и лишают воли садоводов. Глаза разбегаются от колонновидных абрикосов, груш, черешен. Гордые продавцы подтверждают, мол, так оно и будет, как на картинке: хилый прутик облеплен прекрасными плодами, так что листа живого не увидите! И я уже подумывал бежать на почту и отправлять телеграмму в Нобелевский комитет … Но всю малину, в смысле радость от новейших достижений селекционной науки, испортил мне известный селекционер Михаил Качалкин. Он как раз специализируется на колонновидных яблонях. И утверждает, что ничего колонновидного, кроме яблонь, нет! Никаких черешен и абрикосов! Все, что вы видите на картинках, либо фотошоп, либо имитация! Вот так! Культур нет, но они продаются. На любой вкус и кошелек. Как и знаменитое малиновое дерево, за которое выдают довольно известный штамбовый сорт Таруса

Пока вы разберетесь, что вас обманули, пройдет время. Ослабленный саженец засохнет через месяц, завезенный из южных регионов замерзнет зимой, а когда яблоня заплодоносит не тем, что на картинке, а обычной Грушовкой московской, может пройти пяток лет. И где будете искать сладкоречивых продавцов?

Мой совет прост. Не покупайте ничего ни на рынках, ни на ярмарках, ни, упаси боже, в интернете. Найдите близлежащий питомник и — туда. Питомников сейчас много. И при научных учреждениях, и просто частных. Во всех работают профессиональные агрономы. Которые хотя бы разбираются, какие культуры существуют реально, а какие только в буйных фантазиях рыночных торговцев. Ну и сохраняйте чеки! Если что не так — всегда сможете поменять или вернуть деньги.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №17-2018 под заголовком «Ярмарка обмана».