Франция начала создание новой военной организации в Европе 

Напомним, что члены Евросоюза уже договорились о создании нового оборонного пакта и специального фонда, аккумулирующего средства на вооружение, на сумму 5,5 миллиарда евро. К тому же представленный Еврокомиссией в начале мая проект общего бюджета впервые в истории предполагает финансирование, начиная с 2021 года, оборонных исследований. Все это стало возможным именно потому, что Лондон, всегда блокировавший такого рода военные инициативы единой Европы из опасения, что они станут основой для создания полноценной европейской армии, выходит из союза. И хотя премьер Британии Тереза Мэй призывает Брюссель до 2019 года подписать соглашение о совместной оборонной политике, ее переадресовывают к главному переговорщику от Евросоюза Мишелю Барнье: мол, представьте сначала конкретные предложения. Тем удивительнее то, что президент Франции Эмманюэль Макрон, предложивший создать Европейскую интервенционную инициативу — своего рода экспедиционный корпус — обратился к официальному Лондону с предложением войти в состав новой военной организации.
Члены Евросоюза уже договорились о создании нового оборонного пакта
По данным европейских СМИ, проект, который обсуждался на полях последней встречи министров обороны стран Евросоюза, предполагает создание силами Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Голландии, Бельгии, Португалии, Дании и Эстонии экспедиционного корпуса со своей оборонной доктриной и бюджетом. Это военное подразделение будет принимать участие в тех военных конфликтах, куда не захочет вмешиваться НАТО и США. Протокол о намерениях должен быть подписан в Париже уже в июне. Возможно, что в состав корпуса позже войдут представители других европейских государств. Например, приглашения от Франции получили Швеция, Финляндия и Норвегия, но они отказались участвовать в инициативе. А вот такие беспокойные восточноевропейские государства, как Польша, Макрон вообще не пригласил. По мнению президента Франции, корпус, создание которого он лоббирует, станет более эффективной силой, чем существующие боевые подразделения Евросоюза, которые никогда не использовались по назначению.
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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе обеспечения безопасности. Об этом она заявила на церемонии вручения премии Карла Великого французскому президенту Эммануэлю Макрону. «Ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. В этом и состоит наша задача на будущее», — объяснила Мекрель.