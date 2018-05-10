Политолог: Драками и «кульбитами» Шевченко испортил отношения с коллегами по СПЧ

«На мой взгляд, это работа на опережение. По отношению к Шевченко со стороны его коллег возникло неприятие после драки с господином Сванидзе, в которой он был провокатором. Было неприятие такого его поведения и даже шла речь о его исключении из Совета. К тому же мы увидели еще один странный кульбит, когда во время избирательной кампании он вдруг оказался коммунистом при известных ранее его демократических взглядах», — сказал Григорьев.

Такая резкая смена политического кредо тоже вызвала непонимание и неприятие у либеральных членов Совета по правам человека (СПЧ), полагает эксперт. «Я думаю, он будет пытаться продолжать работать на коммунистическую партию. Есть мнение, что при поддержке, в первую очередь финансовой, Павла Грудинина он будет претендовать на пост мэра Москвы . Еще ему может помочь кавказская диаспора, лоббистом которой он себя показывает», — сказал Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Шевченко решил уйти, потому что коллеги по СПЧ якобы игнорировали его требование о срочном созыве совета в полном составе по итогам акции 5 мая. Через соцсети Шевченко объявил, что «благодарен Президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России ».

Впрочем, эксперты не исключили, что Шевченко, который в последнее время оказался участником громких скандалов, уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету и таким образом он просто сыграл на опережение.

Председатель комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе Мара Полякова считает, что Максим Шевченко, объявив о выходе из совета с критикой его работы, поторопился. По ее словам, совет никогда не реагирует на событие, не получив о нем полную достоверную информацию.

«Я руковожу экспертной комиссией. Просто на публикации мы не реагируем. Мы начинаем выяснять. Я знаю, что глава СПЧ Михаил Федотов запросил информацию по событиям 5 мая у нескольких инстанций, чтобы мы могли на юридическом уровне предъявлять кому-то претензии, если мы увидим, что там есть, о чем говорить. Мы сами свидетелями не были. Мы смотрим на все конфликты как юристы. Я еще не видела материалов об этом митинге. А просто реагировать, не зная конкретики, это преждевременно», — сказала Полякова газете ВЗГЛЯД

Она заверила: совет реагирует на все острые ситуации, «тем более если это связано с проблемами конкретных людей». «Федотов всегда запрашивает информацию. Мы не успеваем ему сказать о чем-то, а он нам говорит: „Я уже запросил“, — рассказала Полякова.

Максим Шевченко покинул Совет из-за своей политической деятельности, считает председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации „Союз семей военнослужащих России“, член СПЧ Мария Большакова