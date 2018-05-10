Коллеги Максима Шевченко отказались вслед за ним выходить из СПЧ

«Я понимаю его эмоциональное состояние, скажем так, Максим человек достаточно эмоциональный. Мне, наверное, немножко проще в этом отношении, потому что я давно столкнулся с тем, что со стороны государственных мужей, чиновников, отсутствует добрая воля для того, чтобы решать проблему, в частности, на которой я специализируюсь — на проблеме применения пыток».

По мнению Каляпина, Шевченко искренний человек, и он «очень остро реагирует на ситуации, когда очевидно, что права у людей нарушены, а сотрудники правоохранительных органов , которые должны данной проблемой заняться, демонстративно не делают это».

«Я по переписке нашей внутри СПЧ знаю, что в последнее время он действительно высказывал такие мысли, что всё, что мы делаем, бессмысленно, что на нас никто не реагирует, что ничем хорошим это не кончится, и что он не видит смысла дальше работать. Я могу только сожалеть о том, что в Совете не будет Максима Леонардовича Шевченко, несмотря на все его очень большие странности, несмотря на то, что я с ним очень часто был не согласен по очень разным позициям».

Член СПЧ Николай Сванидзе также выразил сожаления в связи с решением Шевченко.

«У меня нет мыслей выйти из этого Совета. К решению коллеги, с которым у меня непростые личные отношения, но вполне уважительные рабочие, я отнесся с сожалением. Я считаю, его решение негативно повлияет на Совет. Вероятно, он решил, что это будет хорошо дня него».

Сванидзе добавил, что в прошлом году СПЧ также не обсуждал весенние протестные акции.

«Это не главное в работе Совета — собираться и обсуждать. Работают комиссии. А всех собирать — это достаточно утомительно, не всегда эффективно и не всегда имеет смысл».

В то же время правозащитница Любовь Алексеева выразила уважение Шевченко после его решения. Она добавила, что будет добиваться созыва СПЧ для обсуждения событий 5 мая.

«Я не собираюсь выходить. Я буду добиваться, чтобы было изменено решение. Он молодец. Я от него не ожидала».