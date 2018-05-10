Коллеги Максима Шевченко отказались вслед за ним выходить из СПЧ 

Член СПЧ, глава «Комитета против пыток» Игорь Каляпин, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва», отметил, что понимает коллегу.
«Я понимаю его эмоциональное состояние, скажем так, Максим человек достаточно эмоциональный. Мне, наверное, немножко проще в этом отношении, потому что я давно столкнулся с тем, что со стороны государственных мужей, чиновников, отсутствует добрая воля для того, чтобы решать проблему, в частности, на которой я специализируюсь — на проблеме применения пыток».
По мнению Каляпина, Шевченко искренний человек, и он «очень остро реагирует на ситуации, когда очевидно, что права у людей нарушены, а сотрудники правоохранительных органов, которые должны данной проблемой заняться, демонстративно не делают это».
«Я по переписке нашей внутри СПЧ знаю, что в последнее время он действительно высказывал такие мысли, что всё, что мы делаем, бессмысленно, что на нас никто не реагирует, что ничем хорошим это не кончится, и что он не видит смысла дальше работать. Я могу только сожалеть о том, что в Совете не будет Максима Леонардовича Шевченко, несмотря на все его очень большие странности, несмотря на то, что я с ним очень часто был не согласен по очень разным позициям».
Член СПЧ Николай Сванидзе также выразил сожаления в связи с решением Шевченко.
«У меня нет мыслей выйти из этого Совета. К решению коллеги, с которым у меня непростые личные отношения, но вполне уважительные рабочие, я отнесся с сожалением. Я считаю, его решение негативно повлияет на Совет. Вероятно, он решил, что это будет хорошо дня него».
Сванидзе добавил, что в прошлом году СПЧ также не обсуждал весенние протестные акции.
«Это не главное в работе Совета — собираться и обсуждать. Работают комиссии. А всех собирать — это достаточно утомительно, не всегда эффективно и не всегда имеет смысл».
В то же время правозащитница Любовь Алексеева выразила уважение Шевченко после его решения. Она добавила, что будет добиваться созыва СПЧ для обсуждения событий 5 мая.
«Я не собираюсь выходить. Я буду добиваться, чтобы было изменено решение. Он молодец. Я от него не ожидала».
По словам Шевченко, он принял решение выйти из СПЧ после прошедшей 5 мая несогласованной акции оппозиции. Он подчеркнул, что «публичные массовые аресты и жестокие избиения неизвестными вооружёнными формированиями граждан в центре российской столицы требуют открытого резонансного заседания».