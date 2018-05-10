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Косметика, аксессуары и k-pop звезды: что покажет Корея на выставке в Москве
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Косметика, аксессуары и k-pop звезды: что покажет Корея на выставке в Москве 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Уже несколько лет подряд весь мир сходит с ума по корейской поп-культуре, бьюти-блогеры говорят о беспрецедентных свойствах корейской косметики, а Instagram-аккаунты знаменитостей пестрят яркими знаковыми упаковками, которыми так славятся корейские бренды. Маленькая азиатская страна за последнее десятилетие сделала для нашей красоты гораздо больше, чем вся мировая бьюти-индустрия за все время. Стараниям корейских ученых в косметичках девушек прописались знаменитые BB-кремы, гидрофильные масла, патчи под глаза и легендарные тканевые маски.
На грядуйщей выставке в Крокус Экспо у тебя появится возможность увидеть и попробовать средства, которые в России пока представлены в штучном экземпляре, узнать о новых технологиях и секретных ингредиентах корейских средств. Специально приглашенные гости будут рады раскрыть тебе пару тайных приемов K-Beauty.
Кроме того, организаторы специально к открытию привезли корейских звезд: известную актрису Ха Джи Вон и два бойзбенда — INFINITE и NCT 127. Ради этих азиатских красавчиков однозначно стоит посетить выставку KBEE — Korea Brand & Entertainment Expo 2018. Еще не знакома с ними? Тогда смотри клип!
Помимо звездных гостей из Азии на мероприятии посетителей ждут крутые мастер-классы от блогеров, в числе которых Андрей Петров, Veronika Nikkoko8 и другие.
Место и время встречи изменить нельзя — Крокус Экспо, 14-15 мая.
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Текст: Дарья Солодовникова
Фото: архивы пресс-служб
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