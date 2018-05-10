Дошедшему до Берлина 95-летнему ветерану на 9 мая подарили просроченное печенье

В белорусском Бресте ветерану Великой Отечественной войны Аркадию Бляхеру, который прошел от Сталинграда до Берлина, подарили просроченное печенье. Фотографии содержимого коробки с сухпайком опубликовал на своей странице в Facebook его внук.

В презенте для ветерана находились три конфеты, три пакетика чая, шесть пакетиков сахара, три банки тушенки и несколько пачек сахарного печенья, срок годности которого истек 1 апреля текущего года, рассказал родственник фронтовика порталу Onliner.by.

«Господа чиновники. Я очень ценю вашу заботу о наших ветеранах. Я понимаю, что финансирования нету, бедствуете. Придите в следующий раз просто с пустыми руками. Ну не позорьтесь…» — написал внук ветерана.

Сам фронтовик, по словам его внука, даже не понял, кто принес ему подарок — выслушал поздравления, поблагодарил и принял коробку. На ней написано: «Вооруженные силы. Общевойсковой рацион питания», отмечает Tut.by.