США и ОАЭ раскрыли финансовую схему Ирана

«США и ОАЭ предприняли сегодня совместные действия, чтобы разрушить обширную сеть обмена валюты, которая приобретала и переводила миллионы в наличных долларах Корпусу стражей исламской революции для финансирования его пагубной деятельности и региональных подручных», — сообщает Минфин США.

Сеть осуществила обмен или доставку курьерами сотен миллионов долларов, говорится в пресс-релизе.

По информации США, центральный банк Ирана был участником этой схемы, активно поддерживая обменную сеть и помогая доступу к деньгам на иностранных банковских счетах.