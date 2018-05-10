США и ОАЭ раскрыли финансовую схему Ирана, по которой велось финансирование Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в пресс-релизе министерства финансов США, передает РИА «Новости».
«США и ОАЭ предприняли сегодня совместные действия, чтобы разрушить обширную сеть обмена валюты, которая приобретала и переводила миллионы в наличных долларах Корпусу стражей исламской революции для финансирования его пагубной деятельности и региональных подручных», — сообщает Минфин США.
Сеть осуществила обмен или доставку курьерами сотен миллионов долларов, говорится в пресс-релизе.
По информации США, центральный банк Ирана был участником этой схемы, активно поддерживая обменную сеть и помогая доступу к деньгам на иностранных банковских счетах.
По итогам работы офис по контролю над иностранными активами Минфин США ввел санкции против девяти физических лиц и компаний в Иране. Корпус стражей исламской революции лишился доступа к легальному финансированию в долларах. Кроме того, в Минфине пообещали перекрыть любые источники финансирования КСИР независимо от источника и направления движения средств.