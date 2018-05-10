Геометрия в шелке: новая коллекция грузинского бренда Bessarion 

Платья Бессариона Газмадзе любит модель и DJ Дарья Малыгина, а ее вкусу мы однозначно доверяем. Привычный архитектурный крой и черный цвет в новой коллекции дизайнер разбавил яркими красками и женственными аксессуарами. Если верить Газмадзе, осень мы встретим в неоновом голубом. Даже в цветочном принте (обратите внимание на блейзер с контрастными лацканами) преобладают оттенки синего. К тому же, мало у кого в этом сезоне можно найти тренч с приталенным силуэтом — его идеально дополняет берет с вуалью. Впрочем, никто не отменял power dressing: за самый долгоиграющий тренд последних лет в коллекции отвечают пиджаки с широкими плечами.