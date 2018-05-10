В казанском метро установят умную систему безопасности

Рустамом Миннихановым. По словам гендиректора «Метроэлектротранса» Асфана Галявова, оборудование поможет ФСБ МВД с поиском тех, кто находится в розыске. Ведь видеокамеры позволяют не только вести наблюдение, но и «читают» лица. Так что когда полностью будет отлажено взаимодействие с правоохранительными органами, идентифицировать личности пассажиров не составит большого труда. Однако сумеют ли запустить новую систему безопасности уже к мундиалю, точно пока неизвестно. А вот с открытием конечной станции первой ветки казанского метрополитена, которая со временем станет пересадочной, вопрос решен. Ее планировали сдать в эксплуатацию к 9 Мая. Однако в канун Дня Победы прокатиться на электричке по новому тоннелю смогли лишь чиновники во главе с президентом РТ

— Затяжная весна не позволила нам в срок благоустроить прилегающую территорию площадью 35 тысяч квадратных метров, — объяснил гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов . — Но сама станция практически готова: все системы обеспечения работают, идет ночная обкатка поездов. Результаты испытаний хорошие.

Ожидается, что с вводом «Дубравной» пассажиропоток в подземке увеличится на 5 тысяч человек. Сейчас метро ежедневно пользуются от 93 до 115 тысяч пассажиров.