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Мэй и Нетаньяху обсудили удар Израиля по Сирии
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Мэй и Нетаньяху обсудили удар Израиля по Сирии 

Газета.Ru 50 минут назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.
"Премьер-министр осудила ракетные атаки Ирана против сил Израиля и сказала, что мы горячо поддерживаем право Израиля на самооборону перед лицом иранской агрессии. Премьер-министр напомнила о нашем заявлении с призывом к Ирану воздерживаться от новых нападений и с призывом к сохранению всеми сторонами спокойствия", — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны также заявили, что «жизненно важно для международного сообщества продолжать работать вместе, чтобы противостоять дестабилизирующему поведению Ирана в регионе, а для России — использовать свое влияние в Сирии для предотвращения дальнейших атак Ирана».
Ранее Нетаньяху назвал адекватным ответом удары по иранским объектам в Сирии.
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