РФ выиграет от роста цен на нефть из-за Ирана, но в меньшей степени, чем раньше — эксперт

ЛОНДОН, 10 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова . Российская экономика выиграет от роста цен на нефть после выхода США из ядерного соглашения по Ирану , однако не в той степени, как раньше, считает экономист аналитического агентства Oxford Economics (ОЕ) Майкл Туккер, чье мнение приводится в обзоре компании.

Речь идет о прямом влиянии на рост ВВП, отмечает эксперт. Растущая цена на нефть, безусловно, окажет благоприятное влияние на экономику России , однако в меньшей степени, чем раньше, так как в РФ действует бюджетное правило, в соответствии с которым избыточные доходы от продажи нефти будут поступать в ФНБ.

Согласно прогнозу ОЕ, рост цены на нефть не окажет значительного влияния на рост ВВП РФ, который в 2018 году ожидается на уровне 1,5%. В последующие годы экономисты предсказывают постепенное снижение динамики — до 1,4% в 2019 и 2020 годах, до 1,3% в 2021 году.

Влияние роста цены на нефть на глобальную экономику будет незначительным и будет оказывать воздействие на отдельные страны, рассказал РИА Новости экономист Oxford Economics Джеми Томпсон. «Степень влияния будет зависеть от того, насколько экспорт и производство Ирана снизятся из-за новых санкций США и когда это произойдет, а также от того, в какой степени Саудовская Аравия и ее союзники будут увеличивать экспорт и производство нефти, восполняя дефицит на фоне ужесточения санкций США», — отметил он.