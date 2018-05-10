АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Архангельская область является перспективным регионом для развития производства по выращиванию молоди рыб лососевых пород. Об этом в четверг в Архангельске на заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.
"В целом очень хорошая перспектива для Архангельской области, потому что здесь места, где находятся рыбопромысловые участки для выращивания лососевых, очень близко и достаточно доступны. Мы сейчас зависим от санкций, от Норвегии, откуда мы доставляем мальков, и нет независимости от этого. На наш взгляд, создание здесь таких предприятий необходимо", — сказал Савчук.
Представитель Росрыболовства отметил, что такие проекты долго окупаются, поэтому государство будет предусматривать меры поддержки. «Проект тяжелый, норма доходности всего 3-5%, очень тяжелая окупаемость инвестиций, поэтому мы предусматриваем меры господдержки, субсидии для компенсаций затрат», — сказал в своем выступлении Савчук.
Как он отметил, потребность в лососевых растет. «Мы оцениваем рынок в 150 тыс. тонн, на сегодня 50 тыс. тонн мы более-менее добываем. Перспектива еще 100 тыс. тонн налицо», — сказал Савчук.
По оценкам, которые он привел в докладе, для указанного объема производства малька совокупные инвестиции могут составить до 20 млрд рублей, может быть создано до 2 тыс. новых рабочих мест, после выхода на полную мощность экономический эффект в виде дополнительного вклада в ВВП ежегодно может составлять не менее 2,5 млрд рублей.
"Если 20-30% указанных инвестиций осталось бы на территории Архангельской области, это был бы хороший задел", — подчеркнул Савчук.