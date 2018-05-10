Росрыболовство: Архангельская область — перспективный регион для выращивания лосося

"В целом очень хорошая перспектива для Архангельской области, потому что здесь места, где находятся рыбопромысловые участки для выращивания лососевых, очень близко и достаточно доступны. Мы сейчас зависим от санкций, от Норвегии , откуда мы доставляем мальков, и нет независимости от этого. На наш взгляд, создание здесь таких предприятий необходимо", — сказал Савчук.

Представитель Росрыболовства отметил, что такие проекты долго окупаются, поэтому государство будет предусматривать меры поддержки. «Проект тяжелый, норма доходности всего 3-5%, очень тяжелая окупаемость инвестиций, поэтому мы предусматриваем меры господдержки, субсидии для компенсаций затрат», — сказал в своем выступлении Савчук.

Как он отметил, потребность в лососевых растет. «Мы оцениваем рынок в 150 тыс. тонн, на сегодня 50 тыс. тонн мы более-менее добываем. Перспектива еще 100 тыс. тонн налицо», — сказал Савчук.

По оценкам, которые он привел в докладе, для указанного объема производства малька совокупные инвестиции могут составить до 20 млрд рублей, может быть создано до 2 тыс. новых рабочих мест, после выхода на полную мощность экономический эффект в виде дополнительного вклада в ВВП ежегодно может составлять не менее 2,5 млрд рублей.

"Если 20-30% указанных инвестиций осталось бы на территории Архангельской области, это был бы хороший задел", — подчеркнул Савчук.