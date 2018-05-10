Руководство Западного округа Москвы поздравило ветеранов Великой Отечественной войны в Музее Победы

Уже на подходе к Большому киноконцертному залу дорогих гостей встречал ансамбль «Филевская околица». Трогательные мотивы военных лет собрали множество зрителей, которые не стеснялись петь вместе с артистами и даже танцевать. У стендов «Московского долголетия» сотрудники ТЦСО «Фили-Давыдково» и «Можайский» приглашали присоединиться к занятиям, чем заинтересовали долгожителей со всех районов ЗАО. А еще рядом проходил импровизированный турнир по шахматам и шашкам.

— 73 года назад прогремели последние залпы сражений Великой Отечественной войны. В нашей стране нет такой семьи, которую война обошла стороной, — открыл мероприятие после минуты молчания заместитель председателя окружного Совета ветеранов Юрий Трушин . — Всю тяжесть 1941-1945 г.г. пронес на своих плечах народ Советского Союза в борьбе с гитлеровским нацизмом. Мы, дети войны, помним, какими ударными темпами возрождался СССР. Строились гидроэлектростанции, покорялся космос, осваивался мирный атом. Нашим девизом было движение вперед. И сегодня у России есть все предпосылки для нового рывка. Восстанавливается армия, флот, поднимает голову промышленность… От всей души поздравляю вас, ветераны, с праздником!

— Дорогие победители, я вам кланяюсь до земли. За то, что вы есть, за то, что вы сделали, за то, что вы сегодня с нами, — продолжила депутат Мосгордумы Татьяна Батышева . Ведь это тоже подвиг: прожить столько лет и прийти сегодня к нам, чтобы улыбаться, радовать нас песней победителей — звоном наград и орденов. Я желаю вам любви, мои хорошие, ведь без нее нет жизни. Дай бог, чтобы в этом зале мы встречались чаще и в том же составе! Помните, что вы как никто важны для молодого поколения. Берегите себя. Каждый ваш прожитый день — подарок для тех, кто идет после.

— Добрый день, уважаемые ветераны. От лица администрации префекта разрешите в очередной раз поздравить вас с великим национальным праздником — Днем Победы. Это своеобразный день для всего нашего народа. Это наша независимость, наша с вами гордость. Это то, что вы принесли России, — выступил первый заместитель префекта ЗАО Игорь Щенников.

— В моей семье по маминой линии было 4 сына и три дочери. Все четверо братьев погибли на войне. Отец вернулся с фронта без ноги. Сейчас, когда он ушел из жизни, я считаю своей главной задачей сделать так, чтобы жизнь ветеранов была достойна, а к ним относились с уважением и вниманием. Чтобы никто и никогда не забыл об их подвиге. В нас: детях, внуках, правнуках — течет кровь победителей, — рассказал перед началом концерта депутат Мосгордумы Евгений Герасимов

— Война это очень страшно. И мой отец остался сиротой, и мама остался сиротой. Я не знаю своих бабушек и дедушек, о которых всю жизнь мечтала. Из-за войны я была лишена счастья общаться с ними, — поделилась Татьяна Тимофеевна.