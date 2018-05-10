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Пес выстрелил в хозяина из пистолета
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Пес выстрелил в хозяина из пистолета 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Форт-Додж, штат Айова, собака выстрелила из пистолета в своего хозяина. Об этом сообщает Associated Press.
51-летний житель города Ричард Ремм (Richard Remme) утверждает, что инцидент произошел, когда он играл со своим псом на диване. Он сбросил собаку, забравшуюся к нему на колени, но та тут же прыгнула обратно. В этот момент прозвучал выстрел из пистолета, который висел на поясе мужчины. Ремм полагает, что пес случайно снял оружие с предохранителя, а затем наступил на спусковой крючок.
Пуля попала мужчине в ногу, но ранение оказалось неопасным. По словам Ремма, собака перепугалась, легла сзади и скулила, потому что чувствовала себя виноватой. Мужчину доставили в больницу, там ему оказали помощь и в тот же день выписали.
В 2017 году сообщалось, что собака выстрелила в американского охотника по имени Уильям Рэнкурт из его же ружья. Выстрел был совершен с расстояния приблизительно 20 метров. Дробь попала мужчине в спину. Остальные охотники не пострадали.
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