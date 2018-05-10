В Самарской области осудили браконьера-рыболова

В мировом суде Шигонского района завершилось слушание по делу 51-летнего жителя села Климовка.

Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биоресурсов запрещенными орудиями лова.

—31 января он выловил из Волги 46 экземпляров различных видов рыб. Таким образом браконьер причинил водным ресурсам России ущерб на сумму.6 500 рублей, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Правда, мужчина потом возместил государству ущерб.

С учетом этого суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы мужчины условно с испытательным сроком 6 месяцев.