В Самарской области осудили браконьера-рыболова 

В мировом суде Шигонского района завершилось слушание по делу 51-летнего жителя села Климовка.
Мужчину признали виновным в незаконной добыче водных биоресурсов запрещенными орудиями лова.
—31 января он выловил из Волги 46 экземпляров различных видов рыб. Таким образом браконьер причинил водным ресурсам России ущерб на сумму.6 500 рублей, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Правда, мужчина потом возместил государству ущерб.
С учетом этого суд назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% из заработной платы мужчины условно с испытательным сроком 6 месяцев.