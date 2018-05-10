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ВСУ подвергли минометным и артударам горловский и докучаевский участки фронта — ДНР
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ВСУ подвергли минометным и артударам горловский и докучаевский участки фронта — ДНР 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, передает «Донецкое агентство новостей».
По информации СЦКК, в три часа ночи ВСУ открыли огонь по населенному пункту Комсомолец на северо-западе Горловки. Было выпущено 12 мин калибрами 82 и 120 мм. Примерно в половине шестого огневому воздействию подвергся район Зайцево. Противник применил 122-мм артиллерию — 25 снарядов.
Также наблюдательная группа зафиксировала огонь по поселку Широкая Балка и району шахты имени Гагарина. ВСУ применяли тяжелые минометы, автоматические гранатометы, вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие.
Позже заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, об обстрелах и на диаметрально противоположном — докучаевском направлении.
«В результате обстрела Докучаевска со стороны палачей из 93-й бригады под командованием военного преступника Клочкова, получила контузию мирная жительница 1953 года рождения», — отметил Басурин.
Таким образом, в целом за минувшие сутки по сообщениям из ДНР, украинские военные выпустили по прифронтовым районам свыше 1 тыс. боеприпасов. При этом режим прекращения огня был нарушен 36 раз за сутки.
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