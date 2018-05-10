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Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий
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Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий 

ТАСС 51 минуту назад
Телеканал Adult Swim заказал еще 70 серий мультипликационного сериала «Рик и Морти» (Rick and Morty). Об этом сообщил на своей странице в Twitter один из авторов мультсериала Джастин Ройланд.
"Будет еще больше «Рика и Морти». С нетерпением жду все эти твиты с расспросами!", — написал он, сопроводив свою запись рисунком, на котором главные персонажи мультсериала обсуждают эту новость.
"Рик и Морти" — американский комедийный научно-фантастический мультипликационный сериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Его премьера состоялась в декабре 2013 года.
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