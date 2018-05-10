Ещё
Главные улицы Воронежа окажутся под круглосуточным видеонаблюдением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные улицы Воронежа окажутся под круглосуточным видеонаблюдением 

Вести Воронеж 56 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Новые камеры установят к июню. Московский проспект, улицы Кольцовская, Краснознамённая и Фридиха Энгельса, а также частично Ворошилова, Ломоносова и Ленина в ближайшее время окажутся под круглосуточным видеонаблюдением. К началу июня там должны установить почти 30 новых камер. Они будут интегрированы в систему «Безопасный регион» и станут следить за движением автомобильного транспорта. Сейчас к городскому видеонаблюдению подключено почти 1,5 тыс. камер. В их числе муниципальная аппаратура, с помощью которой правоохранительные органы и спасатели следят за ситуацией на улицах и в парках, а также камеры, установленные предпринимателями и жильцами многоквартирных домов.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области в полтора раза увеличат производство мяса На энергоблоке Нововоронежской АЭС завершили отжиг корпуса реактора Из Воронежа в Дивногорье вновь можно будет добраться на прямой электричке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы715
Доллару решили положить конец116
Известный музыкант найден мертвым22
Стал известен «высокий пост» для Кудрина58
Путин ответил Каннам и другие события дня36
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение