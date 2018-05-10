Ещё
Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сын умоляет Питта забрать его к себе после предательства Джоли 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Дни.ру
Мужчины бегут от голливудской дивы Анжелины Джоли. Вслед за Брэдом Питтом от красотки отказывается ее старший приемный сын Мэдокс.
После развода Брэда и Анжелины юноша встал на сторону матери и перестал общаться с отцом. У подростка всегда были очень теплые отношения с Джоли. Они поддерживали друг друга, вместе делили тяготы и заботы: Мэдокс помогал родительнице присматривая за младшими братьями с сестрами.
По словам близких друзей артистки после ухода Питта из семьи юноша взял на себя роль главы семьи. Но недавний поступок Джоли просто взбесил юношу.
Анжелина поехала на родину Мэдокса — в Камбоджу. Там она решила посетить могилу политика Пола Потта, чье правление сопровождалось и репрессиями голодом. Более того, на этой могиле Джоли, по сообщениям свидетелей, решила даже помолиться.
Подросток был в ярости от этого поступка и впервые после развода родителей сам позвонил Питту с предложением пообщаться и вопросом, можно ли переехать к актеру жить. Как утверждает анонимный источник, Брэд пытался успокоить расстроенного Мэдокса, отметив, что Анджелина всегда интересовалась историей его родины. Питт объяснил сыну, что до окончательного решения суда по поводу опеки тот не может жить вместе с ним, но пообещал обсудить этот вопрос с Джоли, сообщает таблоид Radaronline.com.
Мэддоксу скоро исполнится 17 лет. Он был усыновлен Анджелиной в марте 2002 года в Камбодже, где Джоли снималась в фильме «За гранью» о странах третьего мира. Мальчик, урожденный под именем Рат Вибол, находился в сиротском приюте для беженцев.
Дни.ру: последние новости
Народ растерзал Самойлову за позор на "Евровидении" Шепелев заинтриговал народ новым фото сына от Фриске Известная певица пришла к Малышевой со вторым подбородком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы715
Доллару решили положить конец116
Известный музыкант найден мертвым22
Стал известен «высокий пост» для Кудрина58
Путин ответил Каннам и другие события дня36
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение