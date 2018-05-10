Джеррард: «Не думаю, что „Ливерпуль“ будет андердогом в финале ЛЧ с „Реалом“

Бывший игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард не думает, что «красные» имеют меньше шансов на победу в финале Лиги чемпионов, чем мадридский ”Реал”

"Думаю, наши шансы очень высоки. По текущей форме я бы не сказал, что мы будем андердогами. Но, полагаю, Юрген Клопп и игроки захотят выйти, как андердоги, потому, что это понизит давление.

Думаю, что их форма и то, как они провели два последних матча с «Ромой», дает всю возможную уверенность, что мы можем победить.

Мы по-справедливости были андердогами в том финале с фантастическим «Миланом». Но вышли с уверенностью и верой. Я пережил это, нынешняя команда может победить", — цитирует Джеррарда Sport360.