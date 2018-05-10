На полигоне «Ядрово» заблаговременно приступили к пересыпке чистыми грунтами новой карты

Оператор полигона «Ядрово» ранее положенного срока в четверг начал пересыпать новую карту полигона чистыми грунтами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

«Согласно проекту и инструкции по эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем РФ , пересыпка предусмотрена при достижении отметки уплотненного слоя ТБО в 2 метра», — говорится в сообщении.

Как рассказал представитель оператора полигона «Ядрово» Максим Конопко, сейчас уровень отходов на рабочей карте не достиг этой отметки, пересыпку начали заблаговременно, уровень чистого грунта составит 25 сантиметров.

На старой карте полигона продолжаются работы по монтажу системы дегазации. Специалисты голландской компании Multriwell B. V выполнили проколы на 11 из 17 участках, установлено свыше 3,5 тысяч гибких вертикальных скважин для сбора свалочного газа, горизонтальные скважины, газосборные колодцы. Готовые участки перекрыты изолирующей геомембраной и финальным слоем грунта.

В материале напоминается, что все работы по монтажу системы дегазации будут завершены до 15 июня.