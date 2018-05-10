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«Мелкий брак и непрокрас». Владимир Панов проверил, как ремонтируют фасады домов к ЧМ
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«Мелкий брак и непрокрас». Владимир Панов проверил, как ремонтируют фасады домов к ЧМ 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
На проспекте Молодежном Владимир Панов обратил внимание на обилие мелких недостатков в ремонте.
— Первое, что видим, это количество мелкого брака. Пересечение краски, некачественный прокрас или плохо подготовленная основа — это недостатки, которые нужно обязательно исправлять, — отметил градоначальник. — В целом культуру ремонта фасадов нам еще предстоит повышать.
Панов потребовал проследить за устранением недостатков, а также поручил подчиненным найти финансирование на ремонт еще двух домов в Автозаводском районе, не вошедших в программу.
Управления АТК пытается призвать к порядку и собственников других зданий. Со слов начальника управления Ивана Соловьева, инспекторы еще в феврале проанализировали состояние фасадов на видовых улицах города и направили собственникам 500 зданий предписания привести их в порядок. На 130 объектах уже приступили к ремонту.
— Такого количества ремонтируемых фасадов в городе не было никогда. Главный вопрос, который у нас возникает — это качество выполненного ремонта. Кое-где уже происходит отслоение штукатурки, и фактически здание снова уходит на новый ремонт. Поэтому я дал поручение уже сейчас готовить претензии и все необходимые документы для истребования с подрядчиков положенной гарантии на выполненные работы, подытожил Владимир Панов. — Мы делаем фотофиксацию всех замечаний по домам, а после этого идет отчет главы района, который в свою очередь спрашивает с подрядчика или владельца здания. Гарантия должна быть пять лет. Когда надо — сам лично буду это проверять.
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