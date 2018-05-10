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Около 100 гр. героина изъяли столичные полицейские у жительницы Подмосковья
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Около 100 гр. героина изъяли столичные полицейские у жительницы Подмосковья 

Агентство «Москва» 1 час назад
Крупную партию героина изъяли сотрудники столичной полиции у жительницы Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнюю жительницу Московской области. При личном досмотре у задержанной оперативники обнаружили и изъяли пакет с порошкообразном веществом. Согласно проведенному исследованию, данное вещество является наркотическим средством — героином массой около 100 гр.», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая арестована.
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