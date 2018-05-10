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Сергей Собянин рассказал о ветеране, который высадил кедры на «Поле памяти» в Строгине
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Сергей Собянин рассказал о ветеране, который высадил кедры на «Поле памяти» в Строгине 

Вечерняя Москва 1 час назад
Ветеран и заслуженный шахтер из Кемерова Анатолий Терехов каждый год высаживает в местах воинской славы кедры.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ветеран, заслуженный шахтер из Кемерова Анатолий Терехов 10 мая высадил кедры на «Поле памяти» в Строгине.
— Ветеран говорит, что эти деревья живут до 500 лет. Поэтому всякий, кто увидит кедр, может вспомнить о тех, кто остался на войне, — написал мэр города на официальной странице в социальной сети Твиттер.
Сегодня Анатолий Михайлович высадил кедры на «Поле памяти» в Строгине. Ветеран говорит, что эти деревья живут до 500 лет. Поэтому всякий, кто увидит кедр, может вспомнить о тех, кто остался на войне. pic.twitter.com/cd26p0sDbQ
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 мая 2018 г.
По его словам, Анатолий Терехов ежегодно высаживает кедры в местах воинской славы в память о погибших в Великой Отечественной войне.
— Очень трогательная история. Каждый год ветеран и заслуженный шахтер из Кемерова Анатолий Терехов высаживает в местах воинской славы кедры. Это память о его погибших родственниках и однополчанахПо его словам, за тридцать лет он купил на свои средства более трех тысяч саженцев, — добавил мэр столицы.
Очень трогательная история. Каждый год ветеран и заслуженный шахтер из Кемерова Анатолий Терехов высаживает в местах воинской славы кедры. Это память о его погибших родственниках и однополчанах. За тридцать лет он купил на свои средства больше трех тысяч саженцев. pic.twitter.com/YLAH0WRGpd
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 мая 2018 г.
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