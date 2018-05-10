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Ледоход в Архангельской области должен полностью завершиться до 15 мая
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Ледоход в Архангельской области должен полностью завершиться до 15 мая 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Настоящее положение ледохода и паводка — 2018 в Поморье сегодня обсудили на заседании оперативной группы в Архангельске. На Северной Двине ледоход уже завершился, а вот Мезень только ожидает освобождение ото льда. Густой ледоход сейчас развивается в районе сел Дорогорское и Лампожня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Ситуация на Мезени, по словам гидрологов, контролируемая и опасений не вызывает. Группа взрывотехников при этом готова к вылету на Мезень в случае резкого повышения уровня воды, как уже бывало, например, в 2012 году.
— В целом этот ледоход проходит благополучно. Осенью сформировались серьезные заторы у Черного Яра в Приморском районе, очень плохое положение создалось в рукавах Холмогорского разветвления, вызывал тревогу Котлас. Но вовремя проведенные превентивные мероприятия позволили избежать затоплений населенных пунктов и другого ущерба. В Котласском районе были заблаговременно проведены ледорезные работы. В рукавах Северной Двины лед вскрыли ледоколы. В Холмогорском и Приморском районах, на Двине и Пинеге, были проведены взрывные работы, — пояснил руководитель Агентства государственной противопожарной безопасности и гражданской защиты Александр Уваров.
В ближайшее время область встретит вторую волну паводка, которая формируется из-за разрушения льда в верховьях малых рек и таяния снега в лесах. Никаких негативных последствий спасатели и гидрологи от заключительной волны половодья не ждут.
В начале июня ожидается ледоход на Печоре, в Ненецком автономном округе. Хоть это и другой регион, в НАО также отправятся архангельские специалисты. Взрывотехники областного центра гражданской защиты хорошо знают местную специфику, особенности Печоры, работали там не один раз. Поэтому и в 2018 году наши взрывники при необходимости будут работать на заполярных заторах.
По прогнозу Северного УГМС, ледоход на реках Архангельской области полностью завершится к 13–15 мая — к этому времени лед из Мезени должен выйти в Белое море.
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