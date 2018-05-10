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Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по техническому регулированию
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Денис Мантуров провел заседание подкомиссии по техническому регулированию 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
10 мая 2018 года в Доме Правительства Российской Федерации состоялось очередное заседание подкомиссии по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции под председательством исполняющего обязанности главы Минпромторга России Дениса Мантурова, в котором приняли участие руководители МЧС России, Минэнерго России, Минсельхоза России, Роспотребнадзора, представители ГПУ Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства РФ.
Первое заседание подкомиссии в этой году было посвящено формированию единой согласованной позиции Российской Федерации для установления требований безопасности к таким важным группам продукции как магистральные трубопроводы для транспортирования жидких и газообразных углеводородов, продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от ЧС, уточнение требований по отдельным группам пищевой продукции и продукции животного происхождения, а также определению планов последующей работы подкомиссии.
В своем приветственном слове Денис Мантуров подчеркнул, что единая позиция Российской Федерации, сформированная всеми профильными ведомствами, сегодня становится необходимым фактором для учета интересов российской промышленности на всей территории Евразийского экономического пространства.
По результатам заседания подкомиссии позиция России будет представлена в Евразийскую экономическую комиссию для последующего согласования с партнерами по ЕАЭС.
Справочно:
Подкомиссия образована в рамках деятельности Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, осуществляющей координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями научных и общественных организаций, бизнеса при разработке и реализации мероприятий, направленных, в том числе, на защиту внутреннего рынка путем применения инструментов нетарифного регулирования, а также осуществления ответных мер в области внешнеторговой деятельности на дискриминационные действия со стороны других государств.
Новый состав подкомиссии был утвержден распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2018г. № 222-р.
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