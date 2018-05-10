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Память без срока давности: затонувшая подлодка времен Великой Отечественной войны обнаружена в Финском заливе
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Память без срока давности: затонувшая подлодка времен Великой Отечественной войны обнаружена в Финском заливе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дочь моряка, героически погибшего при выполнении боевого задания вместе с субмариной, наконец узнала, что случилось с ее отцом.
Старший политрук подводной лодки «Щ-317» Григорий Незамай ушел в море — сражаться с фашистами на Балтике. Весь первый год войны старший политрук подлодки Григорий Незамай вел дневники, в которых описывал происходящие события. Отправившись на очередное боевое задание, он оставил их сослуживцам. С задания он уже не вернулся, а тетради с дневниками чудом попали к его семье. Последняя запись в них — 5 июня 1942 года.
Дочь политрука Незамая Валентина Татихина хранит дневники отца как священную реликвию. Это единственное, что от него осталось — однажды семья получила сообщение о его гибели вместе с кораблем в боевом походе. Политруку было 28 лет. В сообщении значилось «Похоронен в море».
Неделю назад на дне Финского залива была найдена та самая подводная лодка «Щ-317», которую называли просто «Щука». Люки задраены, значит, экипаж не пытался спастись.
Как удалось выяснить исследователям, подлодка прорвалась из Кронштадта через мощнейшее минное заграждение и провела у побережья Швеции 4 успешных атаки, потопив транспорт фашистов и став самой результативной подлодкой в истории флота. Но «Щука» подорвалась на последней линии последнего минного заграждения.
Все эти годы Татихина искала информацию об отце. О находке на дне Финского залива она узнала из репортажа на нашем канале. Водолазы, обнаружившие подлодку ее отца, приехали к Татихиной в Ленинградскую область. Они передали ей капсулу с грунтом из братской могилы затонувшей подлодки — так символично «Щ-317» вернулась домой.
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