Майнор СНГ к FACEIT Major пройдёт в Лондоне 

CIS Minor Championship к FACEIT Major 2018 устроят в Лондоне. Организаторы огласили инвайты в закрытую квалификацию и не стали выдавать приглашения в основную часть.
Руководитель FACEIT Pro League Милош Mikey Неделькович объяснил, что майноры проведут в Лондоне, чтобы избежать проблем с визами перед основным турниром. Из-за них 100 Thieves снялись с ELEAGUE Major 2018, а KLAN FONTAN и Fantazeri пропустили CIS Minor к турниру — PGL устроила его в Бухаресте. Тогда у команд было около месяца на то, чтобы получить визы.
Посев в квалификацию для СНГ получили AVANGAR, Team Spirit, Elements Pro Gaming, pro100, forZe, Nemiga Gaming, FlipSid3 Tactics и HellRaisers. Последние выбирали между майнорами для СНГ и Европы, поскольку в команде есть по два представителя регионов. Ещё восемь слотов разыграют в четырёх открытых квалификациях: они пройдут с 14 по 26 мая. Закрытую стадию устроят с 1 по 3 июня, в Лондон отправятся восемь коллективов. Матчи устроят по швейцарской системе.
Закрытая квалификация в СНГ:
HellRaisers
Elements Pro Gaming
Открытая квалификация
Открытая квалификация
FlipSid3 Tactics
pro100
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Team Spirit
forZe
Открытая квалификация
Открытая квалификация
AVANGAR
Nemiga Gaming
Открытая квалификация
Открытая квалификация
Майнор для СНГ пройдёт с 10 по 13 июля на Twickenham Stadium, домашней арене сборной Англии по рэгби. Площадка примет отборочные турниры для всех регионов. Участников разделят на группы по системе GSL, по две команды пройдут в плей-офф формата double-elimination. Они разыграют две путёвки в предварительную стадию FACEIT Major 2018 и $50 тыс.
FACEIT также рассказала о распределении слотов на азиатский майнор. Компания пригласила туда Renegades и TyLoo, а остальные путёвки разыграют в региональных отборочных. Турнир пройдёт с 16 по 20 июля.
Азиатский майнор:
Renegades
Юго-Восточная Азия
TyLoo
Юго-Восточная Азия
Океания
Восточная Азия
Ближний Восток
FACEIT Major 2018 пройдёт в сентябре. Стадию плей-офф устроят с 20 по 23 сентября на «Уэмбли Арене».
Участники основной стадии мейджора от FACEIT:
FaZe Clan
SK Gaming
Предварительная стадия
Предварительная стадия
Natus Vincere
Fnatic
Предварительная стадия
Предварительная стадия
Cloud9
mousesports
Предварительная стадия
Предварительная стадия
G2 Esports
Quantum Bellator Fire
Предварительная стадия
Предварительная стадия