Майнор СНГ к FACEIT Major пройдёт в Лондоне

CIS Minor Championship к FACEIT Major 2018 устроят в Лондоне. Организаторы огласили инвайты в закрытую квалификацию и не стали выдавать приглашения в основную часть.

Руководитель FACEIT Pro League Милош Mikey Неделькович объяснил, что майноры проведут в Лондоне, чтобы избежать проблем с визами перед основным турниром. Из-за них 100 Thieves снялись с ELEAGUE Major 2018, а KLAN FONTAN и Fantazeri пропустили CIS Minor к турниру — PGL устроила его в Бухаресте . Тогда у команд было около месяца на то, чтобы получить визы.

Посев в квалификацию для СНГ получили AVANGAR, Team Spirit, Elements Pro Gaming, pro100, forZe, Nemiga Gaming, FlipSid3 Tactics и HellRaisers. Последние выбирали между майнорами для СНГ и Европы, поскольку в команде есть по два представителя регионов. Ещё восемь слотов разыграют в четырёх открытых квалификациях: они пройдут с 14 по 26 мая. Закрытую стадию устроят с 1 по 3 июня, в Лондон отправятся восемь коллективов. Матчи устроят по швейцарской системе.

Закрытая квалификация в СНГ:

HellRaisers

Elements Pro Gaming

Открытая квалификация

Открытая квалификация

FlipSid3 Tactics

pro100

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Team Spirit

forZe

Открытая квалификация

Открытая квалификация

AVANGAR

Nemiga Gaming

Открытая квалификация

Открытая квалификация

Майнор для СНГ пройдёт с 10 по 13 июля на Twickenham Stadium, домашней арене сборной Англии по рэгби. Площадка примет отборочные турниры для всех регионов. Участников разделят на группы по системе GSL, по две команды пройдут в плей-офф формата double-elimination. Они разыграют две путёвки в предварительную стадию FACEIT Major 2018 и $50 тыс.

FACEIT также рассказала о распределении слотов на азиатский майнор. Компания пригласила туда Renegades и TyLoo, а остальные путёвки разыграют в региональных отборочных. Турнир пройдёт с 16 по 20 июля.

Азиатский майнор:

Renegades

Юго-Восточная Азия

TyLoo

Юго-Восточная Азия

Океания

Восточная Азия

Ближний Восток

FACEIT Major 2018 пройдёт в сентябре. Стадию плей-офф устроят с 20 по 23 сентября на «Уэмбли Арене».

Участники основной стадии мейджора от FACEIT:

FaZe Clan

SK Gaming

Предварительная стадия

Предварительная стадия

Natus Vincere

Fnatic

Предварительная стадия

Предварительная стадия

Cloud9

mousesports

Предварительная стадия

Предварительная стадия

G2 Esports

Quantum Bellator Fire

Предварительная стадия

Предварительная стадия