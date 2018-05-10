Почему красная капуста полезнее для вашего здоровья, чем белая?

Капуста принадлежит к семейству крестоцветных, и ей вы можете наслаждаться в сыром или приготовленном виде. Хотя есть несколько видов этого овоща, два из самых популярных вариантов — красный и зеленый. Многие люди выбирают зеленую или белую капусту. МедикФорум выяснил, в чем же польза этого овоща. Нет абсолютно никакого сомнения, что и красный, и зеленый овощ — это здоровый выбор с антиоксидантами, витаминами и минералами. Но в то время как зеленый — популярный вариант, красный более ценится экспертами. Вот почему:

1. Больше витамина А Красная капуста может обеспечить вам в 10 раз больше витамина А, чем вы можете получить из зеленой капусты. Оба сорта в дополнение к витамину А богаты на бета-каротин, зеаксантин и лютеин. Эти вещества могут предоставить вам следующие преимущества: •поддержка вашего зрения; •поддержание здоровой кожи; •укрепление иммунной системы; •борьба с закислением в глазах.

2. Больше витамина С Красная капуста также более богата на витамин С, нежели её белая родственница. Этот витамин важен для вашего здоровья, поскольку он действует как антиоксидант в организме, чтобы предотвратить вред от окисления. Витамин C также помогает в производстве коллагена, поэтому заживление ран происходит быстрее и ваша кожа становится сильнее.

3. Больше железа

У красной капусты больше железа, чем у зеленой капусты: 0,7 мг против 0,4 мг. Железо является важной частью миоглобина. Миоглобин — это белок, который сохраняет кислород как в скелетных мышцах, так и в сердце. Существуют также ферменты и белки, процессы синтеза ДНК и получения энергии у которых зависят от железа. Ваше тело может также сражаться с вирусами лучше, если в нём есть достаточно железа.

4. Может бороться со многими заболеваниями

Зеленая и другие сорта капусты могут помочь вам быть здоровым благодаря их богатству питательных витаминов. Тем не менее, красная капуста имеет больше антиоксидантов и может обеспечить вам больше защиты от воспаления. Это идеальная еда для людей с артритом и подагрой. Красная капуста может также предложить вам больше преимуществ, и наиболее известное — её способность уменьшать риск злокачественных новообразований в следующих органах: •молочные железы; •печень; •лёгкие; •яичники; •толстая кишка. Красная капуста также улучшает работу пищеварительной системы, а это означает, что у вас не будет таких проблем, как: •синдром раздраженной толстой кишки (IBS); •хроническая слабость; •пептические язвы; •дивертикулит. Красная капуста также намного лучше справляется с аллергией. Поэтому если вы хотите повысить свою способность бороться с простудой, лихорадкой и гриппом, выберите красную капусту. Ранее ученые рассказали, почему полезно плавать в океане.