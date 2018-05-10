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Белла Хадид надела экстремально короткое платье и показала стройные ноги с жуткими синяками
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Белла Хадид надела экстремально короткое платье и показала стройные ноги с жуткими синяками 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Девушка, ставшая не так давно лицом бренда Magnum, для мероприятия выбрала белое мини-платье с расклешенной юбкой и спортивным верхом, ограничив аксессуары цепочкой-лентой и кольцом. С минимумом макияжа и дерзкими кудрями Белла Хадид выглядит свежей и счастливой, однако ее коленки выдают нелегкую жизнь модели — они покрыты жуткаими синяками, которые не смог скрыть тональный крем, ни слишком короткий наряд.
У себя в Instagram звезда предпочла опубликовать фото, на которых коленок не видно или они запечатлены в удачном ракурсе.
А ты скрываешь случайно полученные синяки или не обращаешь на них внимания?
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Фото:Instagram, Global Look Press / Dave Bedrosian
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