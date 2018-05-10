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Власти и повстанцы Колумбии возобновили переговоры на Кубе
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Власти и повстанцы Колумбии возобновили переговоры на Кубе 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 10 мая — РИА новости. Делегации правительства Колумбии и повстанческой Армии национального освобождения (АНО) возобновили в четверг переговоры о мире, прерванные ранее после решения Эквадора отказать в дальнейшем предоставлении своей территории для этого процесса.
"Мы не сомневаемся в том, чтобы принять снова ответственность за мирный процесс с АНО", — приводит канал Telesur заявление представителя кубинской стороны Ивана Моры на церемонии начала переговоров. Он выразил надежду, что на Кубе будет достигнут прогресс в мирном процессе.
В апреле президент Эквадора, где с февраля 2017 года шел диалог, Ленин Морено принял решение отказаться от статуса страны-гаранта переговоров, пока АНО не пообещает прекратить террористические действия. После этого власти Колумбии начали поиски новой страны для ведения диалога, и ею стала Куба.
АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК.
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