Власти и повстанцы Колумбии возобновили переговоры на Кубе

МЕХИКО , 10 мая — РИА новости . Делегации правительства Колумбии и повстанческой Армии национального освобождения (АНО) возобновили в четверг переговоры о мире, прерванные ранее после решения Эквадора отказать в дальнейшем предоставлении своей территории для этого процесса.

"Мы не сомневаемся в том, чтобы принять снова ответственность за мирный процесс с АНО", — приводит канал Telesur заявление представителя кубинской стороны Ивана Моры на церемонии начала переговоров. Он выразил надежду, что на Кубе будет достигнут прогресс в мирном процессе.

В апреле президент Эквадора, где с февраля 2017 года шел диалог, Ленин Морено принял решение отказаться от статуса страны-гаранта переговоров, пока АНО не пообещает прекратить террористические действия. После этого власти Колумбии начали поиски новой страны для ведения диалога, и ею стала Куба.

АНО ведет вооруженную борьбу с властями с 1964 года. Она состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после РВСК.