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Участники фестиваля «От винта!» посмотрели Парад Победы на Красной площади
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Участники фестиваля «От винта!» посмотрели Парад Победы на Красной площади 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Более 20 участников Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» впервые побывали на Параде Победы на Красной площади. Это активисты молодежного инженерного движения при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, участники и организаторы фестиваля «От винта!», школьники и студенты, которые добились успехов, проектируя и представляя на выставках собственные инженерные изобретения.
О том, чтобы когда-нибудь на Параде Победы продемонстрировали самолет, сконструированный им, теперь мечтает ученик одиннадцатого класса, участник фестиваля Виктор Орлов.
«Эмоции, которые испытал на Параде — ни с чем не сравнимы! Воздушная техника очень впечатлила, особенно, впервые продемонстрированные беспилотники, наземная техника, выправка военных… Очень надеюсь, что на одном из следующих Парадов — если получится удачная разработка — будет представлена и техника моего производства!», — поделился впечатлениями юный изобретатель.
Сейчас Виктор Орлов участвует в фестивале «От винта!» с разработанной им моделью композитного планера, создать который ему помогали преподаватели МАИ и МГТУ им. Н. Э Баумана. Виктор увлекся авиацией год назад, за это время твердо решил, что его будущая профессия будет связана с авиастроением и композитными материалами, поэтому летом он намерен поступать в МГТУ им. Н. Э. Баумана или МАИ.
Студентка МГТУ им. Н. Э. Баумана, участница фестиваля «От винта!» Александра Козлова тоже не сдерживала эмоций:
«Парад — это доблесть и слава! Никакие экраны не передают всей красоты! Мне понравилось, что в параде участвовали девочки-курсантки военных училищ. Очень впечатлила техника, особенно, авиация и беспилотные противоминные машины — насколько же все роботизировано! Было по-настоящему здорово, до мурашек!», — сказала она.
Александра Козлова — автор оригинальной инженерной разработки — датчика звука для мониторинга работы бытового электродвигателя. На «Иннопроме — 2017» на площадке фестиваля «От винта!» она представляла свой проект Президенту России Владимиру Путину. Сейчас Александра продолжает работу над изобретениями в МГТУ и участвует в работе молодежной Комиссии при Минпромторге России.
«Наша молодежь смотрела Парад Победы на трибунах на Красной площади, рядом с ветеранами Великой Отечественной войны. Это стало важным шагом в эстафете преемственности поколений — как символ передачи знамени «из рук ветеранов в крепкие руки молодежи». Новейшая военная техника вызвала у ребят настоящий восторг, и эти эмоции, думаю, найдут воплощение в дальнейших разработках юных инженеров на благо нашей страны!» — прокомментировала руководитель фестиваля «От винта!», председатель Комиссии по поддержке и развитию научно-технического творчества детей и молодежи Общественного совета при Минпромторге России Виктория Соболева.
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