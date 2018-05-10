В двух словах: ЕА продолжит продвигать лутбоксы, в DayZ новый директор и прочее 

* Во время упомянутого общения менеджмента Electronic Arts с инвесторами был затронут вопрос лутбоксов. И генеральный директор издательства Эндрю Уилсон выдал на сей счет сентенцию, что «мы собираемся продолжать продвигать лутбоксы… мы всегда думаем о наших игроках и всегда думаем о том, как сделать лутбоксы более честными, прозрачными, сбалансированными и интересными». Кстати, идея «прозрачных лутбоксов» нам нравится. Посмотрел на такой — и сразу же увидел, стоит его покупать или нет.
* Walmart Canada с чего-то вдруг выложил на своем сайте приличный список игр для предварительных заказов. И особую пикантность данному списку придало наличие в нем игр, которые до сих пор не были официально анонсированы, и даже подтвердить их разработку издательства и девелоперы отказывались: Splinter Cell, Just Cause 4, Borderlands 3, Rage 2, Gears of Wars 5. Разумеется, все это быстро удалили, однако недостаточно быстро, чтобы народ не успел сфотографировать страницу и выложить на всеобщее обозрение.
* Valve объявила о том, что возможности Steam Link существенно вырастут 21 мая. Если до сих пор данный девайс использовался для того, чтобы стримить свою библиотеку игр Steam на стандартные телевизоры, то в вышеназванный день будут выпущены мобильные приложения, позволяющие стримить игры также на мобильные устройства на основе Android и iOS: смартфоны, планшеты и телевизоры.
* Брайан Хикс принял должность креативного директора DayZ в 2014 году, после ухода из Bohemia Interactive создателя игры Дина Холла. За прошедшее с той поры время Брайан наговорил кучу слов о том, как прекрасна будет DayZ когда наконец-то выйдет. Но так и не сказал той единственный фразы о том, когда долгожданный релиз случится. И уже не скажет, потому что он решил тоже покинуть чешскую компанию. В послании к игрокам он заявил, что после релиза обновления 0.63 полагает, что больше не нужен, и может со спокойной совестью вернуться назад в Америку, к своей семье. Новым же креативным директором проекта станет Петр Неспешны.